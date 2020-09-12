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12.09.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TSK’dan yeni Navtex

“Mavi Vatan”da hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceğini vurgulayan Türkiye, Doğu Akdeniz’de tatbikat ve eğitimlerini sürdürüyor.

TSK’dan yeni Navtex
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex (denizci duyurusu) ilanında bulundu. Navtex ilanına göre, 12-14 Eylül tarihleri arasında, Sadrazamköy sahasında atış eğitimi yapılacak. Atış eğitimleri KKTC Girne açıklarında gerçekleştirilecek.                                           

 

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
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