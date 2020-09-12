12.09.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
TSK’dan yeni Navtex
“Mavi Vatan”da hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceğini vurgulayan Türkiye, Doğu Akdeniz’de tatbikat ve eğitimlerini sürdürüyor.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex (denizci duyurusu) ilanında bulundu. Navtex ilanına göre, 12-14 Eylül tarihleri arasında, Sadrazamköy sahasında atış eğitimi yapılacak. Atış eğitimleri KKTC Girne açıklarında gerçekleştirilecek.