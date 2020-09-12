TSK’dan yeni Navtex

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex (denizci duyurusu) ilanında bulundu. Navtex ilanına göre, 12-14 Eylül tarihleri arasında, Sadrazamköy sahasında atış eğitimi yapılacak. Atış eğitimleri KKTC Girne açıklarında gerçekleştirilecek.