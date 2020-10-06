MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TSK'ya teslim edildi! İçi şaşırttı
ABONE OL
06.10.2020 - 11:40 | | DHA

TSK'ya teslim edildi! İçi şaşırttı

Kışla dışındaki askeri birliklerin ihtiyaçlarının hijyenik şekilde karşılanması amacıyla geliştirilip, üretilen yeni nesil sahra yaşam üniteleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor.

TSK'ya teslim edildi! İçi şaşırttı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Mehmetçiğin vurucu gücünü artırmaya, olası tehditleri etkisiz hale getirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik de projeler yürütüyor.

Başkanlık, ASELSAN'ın ana, Öztiryakiler'in alt yüklenici olarak görev aldığı proje kapsamında yeni nesil sahrada yaşam ünitelerini Mehmetçiğin hizmetine sunuyor.

Muharebe sahası ve geri bölgesinde, istenen yer ve zamanda harekatın hızına uyumlu olarak yer değiştirme kabiliyetine sahip, hijyenik sahra muharebe hizmet desteğini sağlamak amacıyla üretim ve geliştirme faaliyetleri devam eden bir takım sahrada yaşam ünitesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Sahrada yaşam üniteleri, tugay seviyesindeki bir birliğin muharebe hizmet desteğini sağlamak üzere harekat bölgelerinde kurulabilecek şekilde, mobil olarak üretilen mutfak, fırın, banyo ve hijyen, çamaşır ve bulaşık yıkama, soğuk hava, su arıtma ve depolama ünitelerinden oluşuyor.

Güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan kara, hava, deniz vasıtaları ve milli/uluslararası taşıma araçlarıyla taşınabilir altyapıya sahip, ISO standartlarında CSC sertifikalı konteyner yapıdaki üniteler, her türlü kötü hava ve çevre şatlarına dayanıklı olarak üretildi.

TSKya teslim edildi İçi şaşırttı

TSKya teslim edildi İçi şaşırttı

İstanbul için dolu uyarısı! Perşembe ve cuma gününe dikkatMevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirten uzmanlar, Perşembe ve Cuma günü, İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu

Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Sıradaki Haber