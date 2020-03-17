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17.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TÜBİTAK’tan ücretsiz dergi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.

TÜBİTAK’tan ücretsiz dergi

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, “Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık” ifadesini kullandı. TÜBİTAK’ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor. Bu yayınlara “services.tubitak.gov.tr/edergi” adresi üzerinden erişilebiliyor. 

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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