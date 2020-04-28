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28.04.2020 - 18:18 | | DHA

Tuğba hemşireden acı haber! Corona nedeniyle hayatını kaybetti

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Tuğba Kuşdemir (35) tedavi gördüğü corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tuğba hemşireden acı haber! Corona nedeniyle hayatını kaybetti

Balıkesir Şehir Hastanesi'nde görevli 2 çocuk annesi hemşire Tuğba Kuşdemir, koronavirüse yakalanmasının ardından hasteneye yatırılarak tedavi altına alındı. Tam 1 aydır hastanede olan ve 3 gün önce yoğun bakım ünitesine alınan Kuşdemir, bugün hayatını kaybetti.

Daha önce yakalandığı kanser hastalığını yenip, görevine döndüğü öğrenilen Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz törende, Kuşdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Tuğba hemşireden acı haber Corona nedeniyle hayatını kaybetti

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Atatürk Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

 

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