TÜİK 2019 istatistiklerini açıkladı: Evlenmeler azaldı boşanmalar arttı

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2018’e göre yüzde 2.3 azalarak 541 bin 424’e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6.56 olarak gerçekleşti. Geçen yıl boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 155 bin 47’ye yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1. 88 oldu.



Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27.9, kadınlar için 25 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 36’sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20.6’sı ise 6-10 yılında gerçekleşti. En yüksek kaba evlenme hızı binde 7.89 ile Aksaray’da görüldü. Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2.95 ile İzmir oldu.



En çok Alman damat var

Yabancı gelinlerin sayısı 2019’da 23 bin 264 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 4.3’ünü yabancılar oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 14.5 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 580 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,8’ini oluşturdu. Yabancı damatlarda ilk sırada ise yüzde 31 ile Almanlar yer alıyor.