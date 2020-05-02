Tüm emekçilerin bayramını kutladılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kovid-19 salgınından nedeniyle üretim çarklarının yavaşlamasından en fazla çalışan, üreten kardeşlerimiz etkilendi. Sıkıntılı sürecin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için TBMM’de yaptığımız düzenlemeler, hükümetimiz tarafından alınan önlemler ve devletimiz tarafından verilen hizmetlerin çalışan, üreten kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzun en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Emek, insanlığa değer katar. Alın terleriyle dünyamızı daha iyi bir yer yapmaya gayret eden emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Ülkemizin kalkınması ve geleceği için emeğini ortaya koyan, yüreğinde vatan sevgisi ile çalışıp memleketimize değer katan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.