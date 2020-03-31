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31.03.2020 - 15:02 | | DHA

Tüm uyarılara rağmen... Korkutan kalabalık!

Sivas'ta, corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına yeterince uyulmadığı gözlendi. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, bankaların önünde kuyruk oluşturanları, bekçiler uyardı.

Tüm uyarılara rağmen... Korkutan kalabalık!

Türkiye'de corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, evde kalınması çağrıları yapılırken, Sivas sokakları, bugün kalabalığıyla dikkat çekti. Cadde ve sokaklar boş kalmazken, özellikle Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bankaların önünde kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri ve bekçiler, kuyrukta olanları 'sosyal mesafe' kuralına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Bazı kişiler ise acil işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kentte kaldırılmayan bazı banklarda ise oturanlar olduğu gözlendi.

Tüm uyarılara rağmen... Korkutan kalabalık

 

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