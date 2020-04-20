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20.04.2020 - 17:53 |

Tümce Eş Anlamlısı Nedir? Tümce Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimizde en çok kullanılan ve eş anlamı merak edilen sözcüklerden birisi de tümce kelimesidir. Tümce kelimesi es anlamlı kelimesi nasıl yazılır sorusu çok fazla sorulmaktadır. Birleşik mi ayrı mı yazılacağı sözlüklerde ve bazı kaynaklarda belirtilmiştir. Ayrıca kelimenin eş anlamlı kelimesi de TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. Peki, tümce kelimesi nasıl yazılır? Eş anlamlısı nedir? İşte, detaylar.

Tümce Eş Anlamlısı Nedir? Tümce Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler dilimizde çok sıklıkla kullanılır. Dilimizde bulunan birçok kelimenin de eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Tümce kelimesinin ise eş anlamlı veya yakın anlamlı kelimesi cümledir.

Tümce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı sözcükler aynı nesneyi ve kavramı gösteren sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Dilimizde tümce sözcüğünün eş anlamlı kelimesi ise cümledir. Tümce Türkçe bir kelimedir. Fakat tümce kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir.

Tümce kelimesinin anlamı sözlüklerde bulunmaktadır. Tümce kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Cümle

 - Bir duygu, düşünce veya isteği bildirmek için kullanılan ve tek başına çekimli bir eylem olan veya özne, tümleç, yüklem gibi ögelerden oluşan sözcük dizisine denir. 

 

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