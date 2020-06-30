Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

Proje hakkında bilgi veren Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı kurucusu öğretim üyesi Doç. Dr. Esin Öztürk Işık, meningiomların 40 yaş ve üstü erişkinlerde yüzde 35 oranı ile en sık görülen ve yüzde 80’i iyi huylu davranan beyin zarı tümörleri olup, Türkiye’de son yıllarda binlerce kişiyi etkilediğini aktardı. Doç. Dr. Öztürk Işık, söz konusu araştırmada manyetik rezonans görüntüleme verilerini derin öğrenme algoritmaları yoluyla analiz ettiklerini kaydederek şunları söyledi:

“Meningiomlarda NF2 mutasyonu bilgisini non-invaziv biçimde verebilecek bir ürün halihazırda mevcut değildir. Biz projeyle Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Prof. Dr. Alp Dinçer’in uyguladığı ileri manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ölçümlerinden elde edilen bulguları biyoistatistiksel analizler ve derin öğrenme algoritmalarıyla değerlendirerek, NF2 gen bozukluğu taşıyan beyin zarı tümörlerini ameliyat öncesi tespit etmeyi amaçlıyoruz.”