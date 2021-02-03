MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması
ABONE OL
03.02.2021 - 10:20 | | DHA

Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Er Hüseyin Enes C.'nin şehit olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, olayın intihar olduğu duyuruldu.

Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması

Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Hozat ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Er Hüseyin Enes C.'nin şehit olduğu yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Hozat dahil olmak üzere kent genelinde kararlılıkla yürütülen terörle mücadele operasyonlarında, son 1 ay içinde sıcak çatışma ya da karakollara ve operasyon birliklerine uzaktan silahlı taciz olayının meydana gelmediği belirtildi. Açıklamada, Jandarma Er Hüseyin Enes C.'nin pazartesi günü gece yarısı görevli olduğu jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde görev silahıyla hayatını sonlandırdığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Olay hakkında çok yönlü adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, askerimizin naaşı cumhuriyet savcılığı nezaretinde yapılan otopsi sonrası, ailesine teslim edilmek üzere, görevlilerimiz eşliğinde memleketi olan Konya ilimize uğurlanmıştır. Merhum askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

 

Beylikdüzü'nde minibüstekiler taksiciyi dövdü, İETT şoförü ayırdıTaksiyle panelvan minibüs arasındaki kaza sonrası 3 kişi taksiciyi darp etti. İETT şoförü kavgayı ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Melih Bulu kimdir, nereli? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu biyografisi

Melih Bulu kimdir, nereli? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu biyografisi

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Mezarlıkta yönü farklı mezar, herkesi şaşırtıyor

Mezarlıkta yönü farklı mezar, herkesi şaşırtıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet