Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

Kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler, üst seviyeye çıkarıldı. İl Jandarma ekiplerince 11-18 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 25 kişiye 'kumar oynamak'tan, 10 kişiye de 'maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek'ten toplam 95 bin 725 TL ceza uygulandı.