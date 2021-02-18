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18.02.2021 - 15:36 | | DHA

Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

Tunceli'de, koronavirüsle mücadele kapsamında son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynarken yakalanan, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 35 kişiye toplam 95 bin 725 TL ceza kesildi.

Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası

Kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler, üst seviyeye çıkarıldı. İl Jandarma ekiplerince 11-18 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 25 kişiye 'kumar oynamak'tan, 10 kişiye de 'maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek'ten toplam 95 bin 725 TL ceza uygulandı. 

Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kameradaŞişli'de bir restorana düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 69 bin 380 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.
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