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14.10.2020 - 10:48 | | AA

Tunceli'de 5 sığınakta ele geçirilen teröristlerin yaşam malzemeleri imha edildi

Tunceli'de Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen tonlarca yaşam malzemesi imha edildi.

Tunceli'de 5 sığınakta ele geçirilen teröristlerin yaşam malzemeleri imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda 1 ton 125 kilo un, 125 kilo şeker, 140 kilo pirinç, 200 kilo peynir, 40 kilo turşu, 170 paket makarna, 100 kilo zeytin, 90 litre sıvı yağ, 56 kilo helva, 120 kilo bulgur, 90 kilo tütün, 20 kilo çay, 105 kilo tuz, 6 kilo reçel, 17 paket maya, 5 kilo salça, 48 kilo çikolata, 100 metre kablo, 4 testere, 140 pil ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

 

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