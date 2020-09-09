09.09.2020 - 21:14 | | AA
Tunceli'de bir uzman çavuş kalp krizi sonucu şehit oldu
Tunceli'de görev esnasında kalp krizi geçiren uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alacak Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın hidrofor arızasını gidermek amacıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığında görevlendirildiği belirtildi.
Uzman çavuşun çalışma esnasında rahatsızlandığı aktarılan açıklamada, "Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
Pozantı'da evler tahliye ediliyorAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.