24.04.2020 - 16:47 | | DHA
Tunceli'de corona virüs kalmamıştı ancak bir kişinin testi pozitif çıktı!
Tunceli’de tedavi gören son corona virüs hastasının ardından bir da taburcu olmasıyla kentte, corona virüs vakası kalmamıştı. Anca yapılan yeni açıklamada 1 kişinin testinin pozitif çıktığı saptandı.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Vali Sonel, alınan kararların uygulanması uyarısında bulunarak, şöyle dedi:
"Sevgili Tuncelili hemşehrilerim; dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9; 8 taburcu, 1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım."