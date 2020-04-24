Tunceli'de corona virüs kalmamıştı ancak bir kişinin testi pozitif çıktı!

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Vali Sonel, alınan kararların uygulanması uyarısında bulunarak, şöyle dedi:

"Sevgili Tuncelili hemşehrilerim; dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9; 8 taburcu, 1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım."