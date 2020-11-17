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17.11.2020 - 06:17 | | İHA

Tunceli’de kafede çıkan yangın korkuttu

Tunceli’de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.

Tunceli’de kafede çıkan yangın korkuttu

 

Yangın, merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti. Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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