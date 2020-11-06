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06.11.2020 - 16:59 | | AA

Tunceli'de kamu çalışanlarının toplu olarak bir arada bulunması yasaklandı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların toplu olarak bir araya gelmesinin yasaklandığı bildirildi.

Tunceli'de kamu çalışanlarının toplu olarak bir arada bulunması yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kentte, Kovid-19 salgının yayılmasının önüne geçmek için yapılan çalışma ve denetimlerin aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere, personelin kurum içerisinde ve çevresinde kendi aralarında birlikte yeme-içme ve toplu etkileşimde bulunması yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere ilgililere Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere konu idari ve adli makamlara bildirilecek."

 

 

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