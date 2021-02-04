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04.02.2021 - 16:03 | | DHA

Tunceli'de mutasyonlu virüs taşıyan doktordan güzel haber!

Tunceli’de, koronavirüse yakalanan ve virüsün mutasyonlu olduğu tespit edilen doktor, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Temaslı kişilerde de olumsuzluk görülmedi. İlimizde herhangi bir mutasyonlu vaka da bulunmamaktadır" dedi.

Tunceli'de mutasyonlu virüs taşıyan doktordan güzel haber!

Tunceli'de, bir süre önce görevli olarak gittiği şehir dışından dönüşü sonrası rahatsızlanan ve yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan doktor ile temaslı olduğu kişiler, karantinaya alındı.

Mutasyona uğramış virüs şüphesiyle doktordan alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan incelemede virüsün mutasyonlu olduğu tespit edildi. Doktor, koronavirüsü atlatırken, karantina süresi dolan temaslılarında da herhangi bir sağlık sorununa rastlanılmadı.

'İLİMİZDE MUTASYONLU VAKA BULUNMAMAKTADIR'

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, sürecin ilk başında geniş temaslı listesi çıkardıklarını belirterek, "Arkadaşları izolasyona aldık. Temaslı kişilerde olumsuzluk görülmedi. Mutasyona uğramış virüsün bulaştığı arkadaşımız da izolasyondan çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Diğer illere de bu durumu bildirdik. Temaslıların da süreleri doldu. Şu an herkes çalışmasına devam ediyor. Bakanlığımızın verdiği bilgiler doğrultusunda mutasyon virüsü süreci devam ediyor. Herhangi bir şekilde tedavimizde değişiklik yok. Temaslı kişilerin kaynağını bulma noktasında daha dikkatli ve geniş takip gerçekleştiriyoruz. İzole sürelerini uzatıyoruz. Mutasyona uğramış virüsün bulaş riskinin çok fazla olduğu söyleniyor. Buna istinaden elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Çalıştığımız ilk mutasyon örneği değildi, yurt dışı temaslılara en başından beri çalışıyoruz. İlimizde herhangi bir mutasyonlu vaka da bulunmamaktadır" diye konuştu.

 

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