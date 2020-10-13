MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tunceli'de tüm etkinlikler kısıtlandı!
ABONE OL
13.10.2020 - 17:18 | | İHA

Tunceli'de tüm etkinlikler kısıtlandı!

Tunceli Valiliği, kentte eylem ve etkinliklere koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 15 gün süreyle kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Tunceli'de tüm etkinlikler kısıtlandı!

Valilik tarafından yapılan açıklamada:"Covid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı değerlendirilmekte, bu süreçte koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı her karar ile toplum sağlığının önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda 2911 Sayılı Toplantı ve gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 Sayılı il İdaresi Kanunun Madde 11/A ve 11/C ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 14 Ekim 2020 günü saat 00.01 ile 28 Ekim 2020 günü saat 23:59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

 

Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

13 Ekim Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs son durum nedir?

13 Ekim Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs son durum nedir?

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Sıradaki Haber