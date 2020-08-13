13.08.2020 - 10:13 | | DHA
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 640 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Mazgirt ilçesine bağlı Oymadal köyünde operasyon düzenlendi. Köyde belirlenen adreste ekiplerin yaptığı aramada; 640 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Son Dakika: Çeşme'deki yangına havadan müdahale!İzmir Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı.