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13.08.2020 - 10:13 | | DHA

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 640 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Mazgirt ilçesine bağlı Oymadal köyünde operasyon düzenlendi. Köyde belirlenen adreste ekiplerin yaptığı aramada; 640 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.

 

Son Dakika: Çeşme'deki yangına havadan müdahale!İzmir Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı.
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