Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pertek ilçesine bağlı Pirinççi köyünde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden birinde, 3 kilo 180 gram esrar ve 55 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar ve kenevire el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.