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24.06.2020 - 10:59 | | DHA

Tunceli'ye atanan öğretmenlere tanıtım gezisi

Tunceli'ye ataması yapılan 85 öğretmen ve ailesi için kenti tanımaları amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gezi düzenlendi.

Tunceli'ye atanan öğretmenlere tanıtım gezisi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tunceli'ye ataması yapılan 85 öğretmen, kente geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve ailelerinin kenti tanımaları amacıyla gezi düzenledi. Göreve yeni başlayacak öğretmenler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 'Zipline' yaptıktan sonra Palavra Meydanı, Seyit Rıza Meydanı, Ana Fatma, Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi, Flamingo Yolu ve Tunceli Cemevi gibi kentin görülmesi gereken yerlerini ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı gezide, maske ve dezenfektan da kullanan öğretmen ile aileleri, kenti tanıma fırsatı buldu.

 

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