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05.08.2020 - 16:51 |

“TurAz Kartalı 2020” tatbikatına savaş helikopterleri katıldı!

Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerinin geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı “TurAz Kartalı 2020” savaş helikopterlerinin katılımıyla devam ediyor.

“TurAz Kartalı 2020” tatbikatına savaş helikopterleri katıldı!

Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak düzenlediği “TurAz Kartalı 2020” tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “TurAz Kartalı 2020” tatbikatının savaş helikopterlerinin katılımıyla devam ettiği belirtildi. Tatbikata yer alan savaş helikopterlerinin uçuş sırasında belirlenen görevleri başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta sürdürülecek ve 10 Ağustos’ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan’da 5 Ağustos’a kadar devam edecek.

MSB’den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımıMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı’na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB’den yapılan açıklamada, “Tek Millet İki Devlet” mesajı verildi.
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