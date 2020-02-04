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04.02.2020 - 10:13 | | İHA

Türbe duvarı bir anda çöktü! 2 kadın yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayan türbe duvarının çökmesi sonucu 2 kadın yaralandı.

Türbe duvarı bir anda çöktü! 2 kadın yaralandı

Olay, Keskin ilçesine bağlı Haydardede köyündeki Haydar Sultan Türbesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. (53) ile S.Y. (38) isimli iki kadın türbeye gitti. O esnada çıkan kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayan türbe duvarları, burada bulunan iki kadının üstüne düştü.

Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince çöken duvarın altında kalan 2 kadın çıkartılıp Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

 

 

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