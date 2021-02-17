Türbenin çevresindeki çöpe bile dokunmuyorlar! Alan kişi rüyasında görüyor

İlçe merkezine 2 kilometre mesafede yer alan Kepez köyündeki Anadolu evliyalarından Şeyh Ahmet Baba Türbesi'nin yanındaki çamlık alan, el değmemiş görüntüsü ile dikkat çekiyor. Çamlık alanda iç içe geçmiş ağaçlar dikkat çekerken, ömrünü tamamlamış ve kurumuş ağaçlara bile kimse dokunmuyor. Bölgeden kozalak veya çöp dahi alındığında evliyanın, rüyasına girip korkuttuğuna inananlar, rivayet nedeniyle bölgeden dal parçası bile götürmüyor.

'GERİ GETİRİP BIRAKIYORLAR'

Alanın hem türbe ziyareti hem de piknik yapmak amacıyla kullanıldığını anlatan Kepez köyü muhtarı Hüseyin Taştekin (59), "Burası köyümüze 2 kilometre uzaklıkta olup piknik alanı olarak kullanıyoruz. Hem Şeyh Ahmet Türbesi'ni ziyaret hem de piknik yapmak için geliyorlar. Dedelerimizden bildiğimiz bir kişinin götürdüğünde evliya uykuda rüyasına giriyor, sabah aldığını geri getirip bırakıyorlar. Yoksa götüren kişi rahatsız oluyor. Kimse bir çöp dahi almadığı için yıllarca burası bir doğa harikası haline geldi. Yazın yüzlerce kişi geliyor, çok yoğun bir talep var. Kuruyan, devrilen çam ağaçlarını kimse alıp götüremiyor. Burada piknik yapıp yakabiliyorlar ama rivayete göre kimse korktuğundan çöp dahi alamıyor. Yazın çok talep olduğu için su sorunumuz oluyor. Köyümüzün suyunu kesmek zorunda kalıyoruz" dedi.

'BURADA AĞAÇ KESİMİ YAPILMIYOR'

Hafta sonlarını mesire alanın temizliği ile değerlendiren Kepez köyü sakinlerinden memur Emre Taştekin (29), "Herkesi doğasıyla cezbeden bir yer burası. Şeyh Ahmet’in kendi çam ağaçları bulunmaktadır. Bu çamlara hiçbir şekilde zarar verilmiyor. Zarar verme çabası olanı da kendisi engelliyor. Büyüklerimizden duyduğumuz ve yaşanan olaylar var. Buradan çam parçası olsun, kozalak olsun götürüldüğünde evliya, götüren kişinin rüyasına giriyor ya da korkutarak geri getirilmesine sebep oluyor. Çok kişi denedi bunu. Yıllardır burada ağaçlarda hiçbir kesim yapılmıyor. Hiçbir tahrip yapılmaması sonucunda burası doğa harikası haline geldi" diye konuştu.