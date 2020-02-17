TÃœRGEV Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Oktay AltÄ±ndiÅŸ, 29 AÄŸustos 2019 tarihinde Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Emlak YÃ¶netim Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvuruda bulunarak, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan maliyeti 165 milyon olan 5 binanÄ±n TÃœRGEV'e verileceÄŸi iddia edildiÄŸini, haberlere konu olan binalar eÄŸer TÃœRGEVe verilmiÅŸse tapu bilgilerinin, aÃ§Ä±k adresinin ve hangi tarihte ne kadar sÃ¼reliÄŸine verildiÄŸine Â dair belgelerin kendileriyle paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, 25 EylÃ¼l 2019 tarihinde, TÃœRGEV'in bilgi talebinin Genel MÃ¼dÃ¼r Oktay AltÄ±ndiÅŸ'in yetkili olduÄŸuna dair belgenin eksik olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ ve bilgi talebine cevap vermedi. Â AltÄ±ndiÅŸ, 2 Ekim 2019 tarihinde, Ä°BB Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'ne yeniden baÅŸvuruda bulundu ve Ä°BB tarafÄ±ndan TÃœRGEV'e verildiÄŸi iddia edilen taÅŸÄ±nmazlara ait kayÄ±tlarda mevcut sÃ¶zleÅŸme, benzeri belgelerin vakÄ±f veya kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ancak Ä°BB bu baÅŸvuruda da sÃ¶z konusu taÅŸÄ±nmazlarla ilgili net cevap vermedi. AltÄ±ndiÅŸ, 21 Ekim 2019'daÂ daÂ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ baÅŸvurusunu yaptÄ±.

"TOPLAM TUTARI 165 MÄ°LYON LÄ°RA OLAN BU 5 YAPIYLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ°LERÄ° Ä°STEDÄ°K"

TÃœRGEV Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Oktay AltÄ±ndiÅŸ, bu sÃ¼reÃ§te Ä°BB ile TÃœRGEV arasÄ±ndaki geliÅŸmeleri anlattÄ±. AltÄ±ndiÅŸ, "Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri sÃ¼recinde SayÄ±n Ekrem Ä°mamoÄŸlu bize verileceÄŸi iddia edilen toplam tutarÄ± 165 milyon lira olan 5 bina ile ilgili yoÄŸun bir propaganda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Ã‡eÅŸitli mecralarda bunu dile getirdi. Biz de karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda elimizde ne yazÄ±lÄ± ne sÃ¶zlÃ¼ hiÃ§bir ÅŸekilde bir belge olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledik. Ama buna raÄŸmen bu yayÄ±nlar Ã§eÅŸitli basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda sosyal medyada yayÄ±ldÄ±. Biz cevaplarÄ± vermemize raÄŸmen bu iddialar devam etti. Biz seÃ§imlerden sonra AÄŸustos ayÄ±nda resmi bir yazÄ±yla Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Emlak Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bu 5 bina ile ilgili detay bilgi istedik. Ada, pafta, adres bilgisi ile ilgili, bununla ilgili yazÄ±ÅŸmalar hazÄ±rladÄ±k gÃ¶nderdik. Bize gelen cevapta, benim yetki belgemin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yetki belgelerimle baÅŸvurmam gerektiÄŸi sÃ¶ylendi. Biz devamÄ±nda tekrar bir yazÄ± yazdÄ±k, imza sirkÃ¼sÃ¼ ve diÄŸer yetki belgelerini ilave edip toplam tutarÄ± 165 milyon lira olan bu 5 yapÄ±yla ilgili bilgileri istedik" dedi.Â

"BÄ°ZE TAHSÄ°S EDÄ°LMEYEN BÄ°R BÄ°NA GERÄ° ALINIYOR"

AltÄ±ndiÅŸ, "Kesinlikle bilmiyoruz, bizde ne meclisten Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir karar var, ne yazÄ±lÄ± bir belge var, ne bir mail var. Hatta sÃ¶zlÃ¼ olarak ne bir duyum var, hiÃ§bir ÅŸey yok. Biz neden bunlarÄ± ÅŸimdi yayÄ±nladÄ±k; Ã§Ã¼nkÃ¼ geÃ§en hafta BeyoÄŸlu Ã–rnektepe Mahallesi'nde yer alan TÃœRGEV'den geri alÄ±nan taÅŸÄ±nmazÄ±n BeyoÄŸlu Belediyesi'ne tahsis edildiÄŸine dair birÃ§ok haber Ã§Ä±ktÄ±. SayÄ±n Ekrem Ä°mamoÄŸlu tekrar bunu dile getirmeye baÅŸladÄ±. Zaten bize tahsis edilen bÃ¶yle bir bina yoktu. Bize tahsis edilmeyen bir bina geri alÄ±nÄ±yor ve BeyoÄŸlu Belediyesi'ne veriliyor diye haberler yapÄ±lÄ±nca artÄ±k biz de bu belgeleri paylaÅŸmak zorunda kaldÄ±k. Bizde hiÃ§bir ÅŸekilde bu 5 bina ile ilgili hiÃ§bir bilgi yok, ne yazÄ±lÄ±, ne sÃ¶zlÃ¼ Ne olduÄŸunu da bilmiyoruz, nerede olduÄŸunu da bilmiyoruz. BinalarÄ± Ã§ektiler, yayÄ±nladÄ±lar ve bu binalarÄ±n bazÄ±larÄ± yurt olmaya uygun deÄŸil, iÃ§erisinde postane var, Ã§eÅŸitli eklentiler var. Yurt olmaya da mÃ¼sait deÄŸil. Bizde ise kesinlikle bir bilgi belge yok bu konuyla ilgili. Nitekim Ä°BB'de bize bir bilgi, belge sunamadÄ± bu konuyla ilgili" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"YÄ°NE TAPU KAYITLARINDA TAMAMEN PROTOKOLLERE, USULE UYGUN ÅžEKÄ°LDE YAPILIYOR"

Oktay AltÄ±ndiÅŸ, "Sistem TÃœRGEV'de de diÄŸer vakÄ±flar gibi tamamen hukuk iÃ§erisinde iÅŸliyor. BaÄŸÄ±ÅŸ olabilir, yine tapu kayÄ±tlarÄ±nda tamamen protokollere, usule uygun ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yor ya da direkt taÅŸÄ±nmaz baÄŸÄ±ÅŸlanabilir. Ya da bize yapÄ±lan baÄŸÄ±ÅŸla mÃ¼lk alabiliriz ya da Milli Emlak, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ya da belediyeler tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahsisler ÅŸeklinde olabilir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir yÃ¶ntem yok. Bunlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da bunlar resmi yazÄ±ÅŸmalarla yapÄ±lÄ±r. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼lk edinmek kesinlikle mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

TÃœRKÄ°YE GENELÄ°NDE 8 BÄ°N Ã–ÄžRENCÄ°Â

TÃœRGEV'in Ä°stanbul'da 5 orta Ã¶ÄŸretim, 12 yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim yurdu olduÄŸunu kaydeden Oktay AltÄ±ndiÅŸ, "Åžu anda TÃ¼rkiye genelinde toplam 45 yurdumuz var, 8 bine yakÄ±n Ã¶ÄŸrencimiz var. BunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 bini orta Ã¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencisi, 6 bine yakÄ±nÄ± da yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencisi" dedi. Â

Ä°BB'ye 3 defa baÅŸvurduklarÄ±nÄ± belirten AltÄ±ndiÅŸ, "Ä°lk yazÄ±mÄ±zÄ± yetki belgem olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in reddettiler. Ä°kinci yazÄ±mÄ±zda yine aynÄ± detaylarÄ± istedik. Yetki belgemi ilave ettim. Bu yazÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k bize ÅŸÃ¶yle bir ifadede bulundular; 'bilgi ve belge talepleriniz ulusal haber kanallarÄ±nda ve basÄ±nda konu olan haberlere dayandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ soyut ve genel ifadelere ihtiva etmekle birlikte ilgili mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kler nezdinde yapÄ±lan yazÄ±ÅŸmalar neticesinde' diye devam ediyor. Ve burada konuyla alakasÄ± olmayan bilgiler veriliyor. Son cÃ¼mlede de 'proje ve imalat aÅŸamasÄ±nda olup, henÃ¼z geÃ§ici kabulÃ¼ yapÄ±lmayan taÅŸÄ±nmazlara iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar ilgili mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kler nezdinde devam etmektedir'. Biz bunun devamÄ±nda bu taÅŸÄ±nmazlarla ilgili tekrar gazete kupÃ¼rlerini ve diÄŸer haberleri ilave ederek detay bilgi talebinde bulunduk. Bize bu defa verine cevapta, '27.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayÄ±mlanan 25445 sayÄ±lÄ± bilgi edinme hakkÄ± kanunun uygulanmasÄ± iliÅŸkin esas ve usuller hakkÄ±nda yÃ¶netmeliÄŸin 18. maddesinin son fÄ±krasÄ±nda daha Ã¶nce cevaplandÄ±ÄŸÄ± gibi aynÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan yapÄ±lan tekrar mahiyetindeki baÅŸvurular ile soyut ve genel nitelikte baÅŸvurular iÅŸleme konulmaz ve durum baÅŸvuru sahibine bildirilir' ÅŸeklinde cevap verildi. 'Buradaki soyut ve genel nitelikte baÅŸvurular' ifadeleri bize ait ifadeler deÄŸil. Bizzat SayÄ±n Ekrem Ä°mamoÄŸlu tarafÄ±ndan dile getirilen ifadeler" diye konuÅŸtu.