30.08.2020 - 07:00 |
Turizm sektörü EMITT Fuarı’nda buluşacak
Her yıl 45 bine yakın yerli ve yabancı sektör profesyoneli ile seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce turisti ağırlayan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 25’inci kez kapılarını açmak için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
10-13 Şubat 2021’de TÜYAP İstanbul’da düzenlenecek fuar, bir ilke ev sahipliği yaparak sağlık turizmi profesyonellerine de yer vermeye başlayacak. Yabancı alıcılara ve ziyaretçilere sağladığı turizm ürün ve iş birliği imkanlarını çeşitlendiren EMITT Fuarı, Türkiye’nin sağlık turizminin de dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.