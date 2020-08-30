Turizm sektörü EMITT Fuarı’nda buluşacak

10-13 Şubat 2021’de TÜYAP İstanbul’da düzenlenecek fuar, bir ilke ev sahipliği yaparak sağlık turizmi profesyonellerine de yer vermeye başlayacak. Yabancı alıcılara ve ziyaretçilere sağladığı turizm ürün ve iş birliği imkanlarını çeşitlendiren EMITT Fuarı, Türkiye’nin sağlık turizminin de dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor.