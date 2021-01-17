Turizme aşı dopingi

Pandemi nedeniyle tüm dünyada turizm, en kötü günlerini yaşıyor. Öyle ki Dünya Turizm Örgütü’nün son verilerine göre uluslararası turizmin yaklaşık 1 trilyon dolar zarar ettiği görülüyor. Ancak dünyanın birçok ülkesinde aşıların yapılmaya başlamasıyla, turizmcilerin de 2021’den beklentisi yükseldi. Aşılama programının hedeflenen şekilde devam etmesi ve vakaların da düşmesiyle yılın ikinci yarısından sonra toparlanmanın başlayacağı düşünülüyor.

Özellikle aylardır evlere kapanan insanların yaratacağı hareketliliğin, turizmi önümüzdeki birkaç yıl lider sektör haline getireceği beklentisi de yüksek. Öte yandan Avrupa Birliği’nde aşı yaptıranlara seyahatlerinde kolaylık sağlaması için “aşı pasaportu” verilmesi tartışılıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in önerisine destek veren de var karşı çıkan da. Aşı pasaportunun hayata geçmesi turizmde birçok dengenin değişmesine neden olabilir.

‘Sektör ivme kazanacak’

Aşının başlamasıyla pozitif bir hava estiğini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin “Aşının yaygınlaşması ve yeniden güven oluşmasıyla birlikte insanların ilk yapacağı şey seyahate çıkmak olacaktır. Tüm dünya pandemiden çok sıkıldı. İnsanlar bir an önce seyahate çıkmak istiyorlar ve şimdiden plan yapıyorlar” dedi.

Sektörün umutlu olduğunu dile getiren Eresin, “Turizm sektöründe beklentimiz, yılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş tekrar işlerin açılmaya başlaması ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşması yönünde. Kamu-özel sektör işbirliğiyle atılacak adımlar sonrasında turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına en güçlü desteği verecek sektör olacağına inanıyoruz. Tüm umut ve beklentimiz pandemiyi geride bırakarak, 2021’in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek” diye konuştu. Haziran, temmuz sonrası toparlanmaya başlayacak turizm sektörünün önümüzdeki 2-3 yıl parlayan bir sektör olacağına inandıklarını dile getiren Müberra Eresin, şunları söyledi: “Pandemi sonrası döneme de şimdiden hazırlık yapmalıyız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın ve sektör temsilcilerinin tanıtım seferberliği ve pazarlama çalışmalarını en verimli olabilecek düzeye çıkarmalarında fayda görüyoruz.”

Turist sayısı artacak

Aşı haberleriyle beklentilerinin yükseldiğini belirten Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Derneği Başkanı Cem Karaca da “Aşının uygulanmasıyla vaka sayılarının düşmesini ve oluşan tablonun tatil için Türkiye’yi tercih etmek isteyenlere de güven vermesini bekliyoruz. Hem salgınla mücadelede hem de turizm alanında aldığı tedbirlerle örnek bir tablo ortaya koyan Türkiye’nin, aşının uygulanmaya başlanmasıyla 2021 turizm sezonunda beklenen sıçramayı yapacağını düşünüyoruz” dedi.

Helal turizmde yılın nispeten daha iyi geçtiğini ancak bu durumun sektörün genelini yansıtmadığını belirten Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan ise şunları söyledi: “Aşılama çalışmalarıyla vaka sayılarının düşmesinin yansımaları çok daha büyük olacaktır. Sezonun açılmasıyla, aşının olumlu etkilerinin artan turist sayıları olarak ortaya çıkacağını umuyoruz.”

Cruise da hareketlendi

Koronavirüsün başladığı ilk günlerde bazı cruise gemilerinin salgına denizde yakalanması, ülkelerin gemilerin limana yanaşmasına izin vermemesi gibi birçok olumsuzlukla karşılaşan cruise sektöründe de aşıyla birlikte hareketlilik başladı. Türkiye’den 2021’in ilk kruvaziyer tur çıkışı 25 Nisan’da Kuşadası’ndan olacak. Bu süreçte operasyonel olarak seyahat hizmetlerinin geliştirilmesine odaklandıklarına dikkat çeken Celestyal Cruises Baş Ticaret Sorumlusu Leslie Peden, tüm terminallerde gelişmiş ve hızlandırılmış bir biniş ve iniş deneyimi sunacaklarını; limanda, gemide ve karada kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetlerinin tam donanımla verileceğini; yoğun 3 ve 5 gece güzergâhlarının kusursuz işlemesini sağlayacak şekilde zamana duyarlı programların geliştirildiğini kaydetti.