Turizme ‘korona’ ayarı

Koronavirüs salgınıyla tüm dünya, yeni bir düzene hazırlanıyor. Bu süreçte seyahat alışkanlıklarının da değişmesi öngörülüyor. Salgından olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan turizmin en önemli ayaklarından konaklamada, hizmet anlayışı yeniden tasarlanıyor. Sektör temsilcilerine göre koronavirüs sonrasında daha butik oteller tercih edilecek, kişiselleştirilmiş, ekolojik ve organik hizmet verilecek, hijyen endişesiyle robot kullanımı artacak. Konaklama sektöründe kısa sürede hayata geçmesi beklenilen yeni uygulamalarla ilgili sektör temsilcilerinin görüşleri şöyle:

‘Daha kişisel hizmet verilecek’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler: Covid19 nedeniyle sosyal mesafe kavramının iyice belleklerimizde yer edinmesi ve bu düzen değişikliğiyle tatil alışkanlıklarımızın da değişeceğini öngörmek hatalı bir yorum olmaz. Tatile çıkmayı planlayan insanlar artık uzun yemek kuyruklarında sıra beklemeyi, açık büfelerde 1000 kişinin dokunduğu maşalara dokunmayı ve çok kullanımlı plastik bardakları kullanmak istemeyecektir. Az oda sayılı, küçük veya butik otel olarak adlandırabileceğimiz tesisler bu geçiş sürecinde ön plana çıkacaktır. Kontrol edilmesi gereken daha az alanlardan ötürü daha hijyenik, az insanla muhattap olma ve kişiye odaklı servisle insanlar en azından psikolojik olarak daha küçük kapasiteli otellerde rahat edeceklerdir. Şunu da unutmamak lazım, Türkiye olarak özellikle sahil bölgelerimizde kitle turizmine yönelik hizmet ediyoruz, çok oda sayılı hiçbir ülkede olmayan kaliteli bir altyapıya ve servis kalitesine sahibiz.

İlaç veya aşı bulunduğu anda her şeyin eskisi gibi normale döneceğine inanıyorum ama ilk planda tercih küçük tesisler olur. Koronavirüs sonrasında çok oda sayılı bir tesisin butik hizmet verme imkanı yok. Büyük oteller geniş bir alana, çok oda sayısına sahip olduğu ve özellikle de personeli bunun için eğitim almadığı için bu imkansız. Burada belki doğru kelime butik hizmetten ziyada “daha kişisel hizmet” olacaktır. Bu sürecin kesin çözümü gelene kadar büyük tesisler hiçbir zaman tam kapasiteye ulaşamayacaktır. Daha düşük kapasitede çalışıp, özellikle restoranlarında “sosyal mesafeyi” asgari düzeye çekerek bir geçiş dönemi yaşayacaklardır.

‘Ekolojik seçimler olacak’

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Can Aksu: Koronavirüs sonrasında seyahat, konaklama, yiyecek ve içecek alışkanlıklarında yeni prosedürlere ve hizmet anlayışının yeniden tasarlanmasına ihtiyaç var. Konaklama sektöründe otel konseptleri seçiminden öte misafirlerin sorgulayacağı en önemli noktaların başında, hijyen, ekolojik ve organik anlayış olacaktır. Yeni dünya düzeninde temasın daha az olabileceği ve hijyenin daha net kontrol altına alınabilecek bir hizmet anlayışına sahip tesisler, tercih edilecektir. Butik otellerde ekolojik ve organik hizmet anlayışı ise birincil tercih olacaktır. Otellerde kanserojen etki yaratan soluduğumuz duvar kağıtları, plastik ve yağlı boyalar yerine ekolojik seçimler olacaktır. Tercih edilecek oteller statüsü yeniden değişecek ve yeni tasarım hizmet anlayışı hakim olacaktır.

Büyük tesislerin çoğu ciddi anlamda hijyen kuralına uymakta. Türkiye, dünyada bu konuda en güvenilir bölge. Salgından sonra büyük tesislerde hummalı çalışmalar başlatıldı. Geçiş aşamasında yüzde 100’lük doluluklarından öte yüzde 50’lik hizmet anlayışı restoran ve ortak alanlarda mesafe kavramı, misafir otele girişinde ateş ölçer aletler, odalarda ozonlama sistemi, personelin günlük kontrolleri gibi birçok aksiyon faaliyetleri başlatıldı.

‘Otellerde sağlık teması öne çıkacak’

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı: Anadolu tarih boyunca sağlık ve temizlik konusunda üstünlükleri olan bir coğrafyadır. Ayrıca ülkemiz sağlık altyapısında güçlü olan bir ülkedir. Tüm bu değerlerimiz, yeni süreçte turizm tanıtımında kullanılacak enstrümanlardan olacaktır. Genel değerlendirmelerde de aynı yönde görüşler olduğunu görüyoruz. Bu konuda Bakanlığımız, TÜROFED ve paydaşlarımızla ortak vizyon oluşturuyoruz.

Türkiye’deki konaklama tesisleri çok büyük oranda butik hizmet veren, üstün kalitede hizmet anlayışına sahip oteller. Destinasyon kalitesi de gün geçtikçe artan bir turistik arz değerlerine sahip. Küresel salgının sona ermesiyle hijyen ve sanitasyon, uluslararası düzeyde toplumsal yaşam biçimi olarak önem kazanacaktır. Yaşadığımız coğrafyada bu yaşam biçimine çağlardır sahip olan medeniyetler var oldu.

Geleneksel yapımızda yer alan ağırlama kültürümüz var. Türkiye konaklama sektörü bu nedenle dünyada örnek alınan ve pek çok krizin ardından büyük bir talep ivmesiyle zirvelerde yer alan bir sektör oldu. Mevcut hizmetlerimizi “Sağlıklı Yaşam” odaklı temalarla zenginleştirerek, konumumuzu güçlendireceğiz.

‘Yüksek teknoloji kullanılacak’

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum: Butik otellere talep artacak. Ancak dünyada seyahat kapasitesini karşılayacak yeterli butik veya küçük otel yok. 2021’de pandeminin gündemden kalkması durumunda; oteller önlemleri alır ve yeni operasyon şekilleriyle gündeme gelirlerse, tatil köylerine talep önlemlerin etkinliği paralelinde artacaktır. Bundan böyle hayatımıza daha kişiselleştirilmiş hizmetlerin, üst düzey hijyen standartlarının, yüksek teknolojide sanitasyon uygulamalarının hızla gireceğini düşünüyorum. Yüksek teknoloji ürünlerini kullanmaya başlayacağız. Tüm çalışanlar, misafirler, bavullar, dezenfekte koridorlarından geçerek içeriye alınacak. Ateş ölçer kapılardan yine aynı şekilde geçerek kontrol sağlanacak. Tüm havuz sistemleri ozon ve UV’li sistemlerle dezenfekte edilecek. Aynı önlemler çocuk kulüplerinde de uygulanacak.

Açık hava organizasyonları revaçta olacak. Fitness bile açık havada yapılabilecek. Açık büfelerde artık herkese ortak yemek çıkmayacak. Tüm yemekler porsiyonlanacak veya aşçılar tarafından anında pişirilerek servis edilecek. Halı kullanımı azalacak, havlu kullanımı poşetlenmiş ve el değmeden servis edilecek, odalar dezenfekte edilmeden diğer bir misafirin girişine izin verilmeyecek, mesafeler her ortamda en az 2-3 metre birbirinden ayrı olacak.