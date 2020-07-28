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28.07.2020 - 17:07 | | DHA

Türk askeri, Azerbaycan’da böyle karşılandı

Türkiye-Azerbaycan arasında, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek ortak tatbikat kapsamında Türk askeri, Baküde karşılandı.

Türk askeri, Azerbaycan’da böyle karşılandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki askeri iş birliği anlaşmasına göre, yıllık plana göre Türkiye, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla büyük ölçekli ortak taktik ve taktik uçuş tatbikatlarına katılacak. Silahlı Kuvvetler personelinin Bakü'ye gelmesi kapsamında karşılama töreni düzenlendi denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HACIYEV: İKİ ÜLKENİN YARDIMLAŞMA ÖRNEĞİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Demirören Haber Ajansına (DHA) verdiği röportajda, yapılacak geniş kapsamlı tatbikatı değerlendirdi. Hacıyev, Tatbikat düşmanlara güçlü bir mesaj vermektedir. Tatbikat en iyi şekilde gerçekleşecek. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız. İki ülke ordusunun yardımlaşma örneğinin sergilendiği güçlü bir tatbikat olacak ifadelerini kullandı.

 

 

 

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