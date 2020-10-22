TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'na Ã§irkin saldÄ±rÄ±! Åžehit babasÄ± isyan etti

ÅžÄ±rnak'ta etkisiz hale getirmek istediÄŸi patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olan PatlayÄ±cÄ± Ä°mha Timi (PAMÄ°T) KomutanÄ± Astsubay Esma Ã‡evikin Sultangazi Cebeci Mahallesinde yaÅŸayan babasÄ±nÄ±n evine asÄ±lan TÃ¼rk BayraÄŸÄ±, bir kadÄ±n tarafÄ±ndan kopartÄ±larak yere atÄ±ldÄ±. Haber verilmesi Ã¼zerine olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis, kadÄ±nÄ±n kimliÄŸini tespit ederek kÄ±sa sÃ¼rede Â gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen kadÄ±n, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Baba HÃ¼seyin AkgÃ¼lÃ¼n evine ise yeni bir TÃ¼rk BayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.Â









Â Olay anÄ±nÄ± anlatan Åžehit Esma Ã‡evikin babasÄ± HÃ¼seyin AkgÃ¼l, AcÄ± bitmeden, yeni bir acÄ± yaÅŸadÄ±m. Benim kÄ±zÄ±mÄ±n ÅŸehit olmasÄ±ndan sonra bu olayÄ±n olmasÄ± beni iyice derinden yaraladÄ±. Åžehit olduÄŸu gÃ¼n askerlerin asmÄ±ÅŸ olduÄŸu bayraÄŸÄ± bir hÄ±rsla Ã§ekip koparÄ±yor ve yere fÄ±rlatÄ±yor. Ä°Ã§ler acÄ±sÄ± bir durum. Bu yetmezmiÅŸ gibi ÅŸehitlere ve devlete bir sÃ¼rÃ¼ hakaretler etmiÅŸ. O da yetmemiÅŸ gibi kÄ±zÄ±ma yÃ¶nelik, iyi ki geberdi. Åžehitler iyi ki geberiyor diye laflar etmiÅŸ. ÅžahsÄ± tanÄ±mÄ±yorum. Bizim mahallede oturuyormuÅŸ. TerÃ¶rle mÃ¼cadele 10 dakika iÃ§erisinde kiÅŸiyi buluyor ve ifadesini alÄ±yor. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakÄ±yor. Bu daha Ã§ok beni yaraladÄ±. BÃ¶yle bir suÃ§u iÅŸleyen insanÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da gezmesinden dolayÄ± utanÄ±yorum" dedi.