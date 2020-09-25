MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türk bayrağını indirmeye çalışan şüpheli, daha önce terörden gözaltına alınmış
ABONE OL
25.09.2020 - 11:13 | | DHA

Türk bayrağını indirmeye çalışan şüpheli, daha önce terörden gözaltına alınmış

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan ormanlık alandaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışırken polis tarafından yakalanan Uğur K.’nın, daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Türk bayrağını indirmeye çalışan şüpheli, daha önce terörden gözaltına alınmış

İlçenin Meydan Mahallesi'ndeki hakim bir tepede şehitler için kurulan ormanlık alandaki dev Türk bayrağı, dün akşam saatlerinde bir kişi tarafından indirilmek istendi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kaçmaya çalışırken kayalık alanda yakaladı. Polis, çağırılan itfaiye aracı ile isminin Uğur K. olduğu belirlenen şüpheliyi kayalık bölgeden indirdi. Bu sırada olayı haber alıp bölgede toplananlar, Uğur K.'yı linç etmeye kalktı. Kalabalık, polisin havaya açtığı uyarı ateşiyle dağıtıldı. Uğur K., daha sonra zırhlı araç ile emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu süren Uğur K.'nın, daha önce terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüpheliyle ilgili adli tahkikatın sürdüğü ifade edildi.

 

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul’da sağanak yağış

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

Son dakika: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber