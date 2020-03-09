Türk deniz karakol uçağı NATO tatbikatına damga vurdu!

NATO'nun İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'den oluşan 9 müttefik ülkenin katılımıyla denizaltı savunma harbine yönelik 24 Şubat’ta başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona eren Dynamic Manta 2020 tatbikatında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü ana katılımcı ve 1'i misafir katılımcı olmak üzere 4 unsurla güçlü şekilde varlık gösterdi.

TATBİKATA DAMGA VURDU

Milli Savunma Bakanlığı tatbikatla ilgili olarak yaptığı yaptığı paylaşımda "NATO’nun DYNAMIC MANTA Denizaltı Savunma Harbi Tatbikatı’nda 15 sorti uçuş icra eden deniz karakol uçağımız, tatbikata katılan 4 müttefik ülke denizaltısını da tespit ederek; ABD, Kanada, Fransa ve Almanya uçakları arasında en yüksek faaliyet seviyesi ve başarı yüzdesine ulaştı." ifadelerine yer verdi.