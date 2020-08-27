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27.08.2020 - 21:57 | | AA

Türk Deniz Kuvvetleri'nden Bangladeş Donanmasına yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait bir geminin onarımının, Türk Deniz Kuvvetleri imkanlarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nden Bangladeş Donanmasına yardım eli

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait Bns Bıjoy'un, TCG İnebolu tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları, Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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