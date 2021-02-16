Türk düşmanlığı ile bilinen Geert Wilders kimdir?

Geert Wilders kimdir sorusu sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği çirkin ifadelerin ardından Ak Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Bakanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Geert Wilders'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Peki Geert Wilders kimdir, ne söyledi?

GEERT WİLDERS KİMDİR?

Geert Wilders, 6 Eylül 1963 tarihinde Venlo'da doğdu. 1998 yılından bu yana Hollanda Parlamentosu üyesi olan Geert Wilders, agnostisizmi seçti.

Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslam karşıtı bir siyaset yürüten Geert Wilders, yabancı göçmenlere karşı daha sert tedbirler alınmasını ve göçmen kanunlarında değişikliğe gidilmesini istemektedir.