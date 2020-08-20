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20.08.2020 - 12:21 | | DHA

Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk fırkateyni, Yunanistan'ın Meis Adası önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor. Bugün bölgede 3 askeri helikopter de alçak uçuş yaptı.

Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor

Türkiye'nin 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn Kaş ilçesindeki Limanağzı önünde, Yunan fırkateyni ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor.

Bölgede 4 gün aradan sonra bu sabah 3 askeri helikopter, Kaş üzerinde alçak uçuş yaptı. Helikopterler, Meis Adası önlerinden geçiş yaparken, bunlardan biri Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı piste indi. Diğer 2 helikopter ise bölgeden ayrıldı.

Türk ve Yunan fırkateylerinin, bölgeden zaman zaman seyre çıktıkları da görüldü.

Türk fırkateyni Kaşta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor

    Otomobile çarpmamak için karşı şeride uçtu, karşı yönden gelen araca çarptıÜmraniye’de trafikte seyir halindeyken önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen başka bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.
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