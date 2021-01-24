Türk gemisine korsan saldırısı

Atlas Okyanusu’nda Sao Tome, Sao Time ve Principe Adaları’nın yaklaşık 100 deniz mili kuzeybatısında deniz haydutları tarafından durdurulan M/V Mozart’ta mürettebatı etkisiz hale getirildi. Boden Denizcilik tarafından işletilen 40 bin DWT’luk konteyner gemisine uzun namlulu silahlarla çıkan deniz haydutları, geminin idaresini ele geçirerek rotasını değiştirdi. Bu sırada Uluslararası Denizcilik Örgütü Haberleşme sisteminden acil çağrı yapan gemi kaptanı yardım istedi. Çok açıkta olduğu için (170 km) yardım gecikince geminin 15 mürettebatı deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Bu sırada silah kullanan deniz haydutları bir gemiciyi öldürdü. Korsanların Nijerya açıklarında bıraktıkları geminin seyri için 4’üncü kaptan ve iki makineciyi bırakarak uzaklaştıkları öğrenildi. Kaçırılan Türk gemi mürettebatının bulunması için uluslararası düzeyde arama çalışmaları başlatıldı. Ağır silahlarla karadan bu kadar uzakta hareket edebilen deniz haydutlarının kendilerini bekleyen bir ana gemiyi kullandığı tahmin ediliyor. Türkiye, kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferber oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.