Türk İnterpol'ü 6 ayda 70 şüpheliyi ülkeye getirdi

Yurt içinde suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenleyen Türk Polis Teşkilatı, suç işleyip yurt dışına kaçan şüphelilerin ülkeye getirilmesine yönelik çalışmalara da devam ediyor

Bu kapsamda, uluslararası suç ve suçlularla mücadelede "yurtta koordine, dünyada iş birliği" ilkesini benimseyen Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, 1 Ocak-1 Temmuz'da yabancı muhataplarıyla koordineli birçok operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucu, 47'si iade, 8'i transfer ve 15'i sınır dışı şeklinde 70 zanlı Türkiye'ye getirildi. Şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından adalete teslim edildi.

Zanlılardan 35'inin asayiş, 22'sinin kaçakçılık ve 13'ünün terör suçlarından arandığı öğrenildi.

SUÇLULARIN İADELERİ ARTTI

Son 3 yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, firari zanlıların Türkiye'ye iadesinde artış oldu.

2018'de 24 ve 2019'da 35 zanlının ülkeye iadesi sağlanırken bu sayı, 2020'de 47'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dış hat uçuşlarının yasaklandığı süreçte suçluların, özellikle Bulgaristan ve Gürcistan sınır kapılarından teslim alındığı öğrenildi.