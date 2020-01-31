Çin'den son dakika | Türk iş adamı virüs kabusunu anlattı: Artık bulamıyoruz, stoklar tükendi

Çin'deki gizemli virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'da vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bölgede ölümlerin azalması adına Çin yönetimi de birtakım önlemler aldı. Dün açıklamada bulunan Pekin Büyükelçisi Emin Önen ise "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgede toplu ulaşımın durdurulduğu, bir sonraki emre kadar sokağa çıkılmamasının talep edildiği Wuhan'daki son gelişmeleri Çin'deki Türk iş adamı Serkay Gök, CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

İşte Öner'in açıklamaları ve Wuhan'da son durum:

"Bildiğiniz üzere koronavirüsü şu an Çin'i etkisi altına aldı. Ben şu an Şangay'da yaşıyorum ve buradaki durum da çok iç açıcı değil. Aynı problemleri, aynı dertleri biz burada yaşıyoruz. Ve sorunlar gün geçtikçe artmaktadır.

Tabii bu olayların ilk ve net açık vermesini Ocak'ın 15'i olarak söyleyebilirim size. Biz o vakitten sonra ilk yardım kitleri vs almak için biraz geç kaldık. Şu an bende bulunan maske türü normal bir maske türü. Tabii virüs ve mikroplardan kurtulmak için kullanılan maske türü N95 maske türü. Onu da biz bulamıyoruz artık. Çin'deki stoklar da tüketildi. Peki nasıl önlemler aldım? 23'ünden beri dışarı çıkmıyorum. Gıda ve içecek stoğu yaptım. Bu şekilde korunuyorum. Çok endişe yapmıyorum çünkü dışarı çıkmadığım sürece hiçbir sorun olmuyor. Tabii kimi zaman dışarı çıkmak gerekiyor. Birkaç gün önce ofise gitmem gerekti. Bu maskeyi takarak dışarı çıktım ancak sıkıntı yaşamadım. Bir problem yok şimdilik.

Biz şu noktada evden çalışma sürecine girdik. Bu bizim için daha sağlıklı olacak. Şu vakit dönmeyi düşünmüyorum fazla da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çin hükümeti gerekli önlemleri alıyor, halk da çok bilinçlendirildi."