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17.06.2020 - 00:40 | | AA

Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı

Hüseyin Burnu açıklarında fiber teknede bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen teknedeki 10 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi.

Kurtarılanların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit olduKocaeli'de, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan trafik polisi Fatih Kara, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik polisi Fatih Kara'nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirtti.
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