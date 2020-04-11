11.04.2020 - 16:20 |
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık milliyet.com.tr canlı yayınına konuk oluyor
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Editörü Senim TANAY KARAKUŞ moderatörlüğünde Kızılay'ın corona virüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları, çok merak edilen antikor tedavisi ve plazma bağışıyla ilgili tüm detayları milliyet.com.tr okurları için Instagram canlı yayınında aktaracak
Canlı yayın, 13 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te milliyet.com.tr Instagram hesabından gerçekleşecek.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Editörü Senim TANAY KARAKUŞ moderatörlüğünde Kızılay'ın corona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları, çok merak edilen antikor tedavisi ve plazma bağışıyla ilgili detayları paylaşacak.
Yayını takip eden milliyet.com.tr okurları da sorularını yönlendirebilecek.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.