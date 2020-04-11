Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık milliyet.com.tr canlı yayınına konuk oluyor

Canlı yayın, 13 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te milliyet.com.tr Instagram hesabından gerçekleşecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Editörü Senim TANAY KARAKUŞ moderatörlüğünde Kızılay'ın corona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları, çok merak edilen antikor tedavisi ve plazma bağışıyla ilgili detayları paylaşacak.

Yayını takip eden milliyet.com.tr okurları da sorularını yönlendirebilecek.