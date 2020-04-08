Türk Kızılay ve TikTok, Kovid-19'a karşı iş birliği yaptı

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kısa video uygulaması TikTok, Dünya Sağlık Örgütü ile yürüttüğü Kovid-19 kampanyasının Türkiye ayağında, Kızılay ile iş birliği yaptı.

Türk Kızılay'ın "Önlemini Al Sağlıklı Kal" kampanyası için kendi içeriklerini oluşturan tanınmış TikTok fenomenleri, koronavirüsten nasıl korunulacağını ve alınması gereken tedbirleri videolar aracılığıyla anlatıyor. Bu kapsamda, TikTok fenomenleri Kovid-19 farkındalık çalışmaları ve toplum sağlığı için paylaşımlar yapıyor.

Hastalıktan nasıl korunulacağına dair içerikler paylaşılan videoların yanı sıra kullanıcılar da önlemlerini "#önlemalsağlıklıkal" etiketiyle paylaşabiliyorlar.

Kovid-19'dan korunmak amacıyla yapılan paylaşımlarda eğlenceli olduğu kadar öğretici videolar da bulunuyor. Farkındalık amacıyla videolar paylaşan 14 içerik üreticisi, 14 önemli kuralı, evlerini nasıl temizlediklerini, hijyen kurallarını ve evde nasıl vakit geçirdiklerini eğlenceli videolarla takipçilerine aktarıyor.

Kızılay'ın oluşturduğu kampanya kapsamında "#önlemalsağlıklıkal" etiketiyle yapılan paylaşımlarda işaret diliyle alınması gereken önlemleri anlatan kullanıcılar da var. Ellerini nasıl yıkadıklarını gösterenler, sosyal mesafeyi nasıl koruduklarını komik videolarla kurgulayan fenomenler de ilgiyle takip ediliyor.

Global farkındalık çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü ile yürüten TikTok, Kızılay tarafından hazırlanan Kovid-19 bilgilendirme sayfasının da resmi destekçisi oldu. Ana sayfada herkesin gördüğü "Covid-19" butonu ile erişime açık olan bilgilendirme sayfasında içerikler paylaşılıyor.

Öte yandan, Türk Kızılay kendi TikTok hesabından profesyonel kadrosu tarafından hazırlanan psikososyal destek videolarını da yayınlıyor.

Bu paylaşımlarda ruh sağlığını güçlü tutmak için yapılması gerekenler, çocukların sağlıklı gelişimi için neler yapılması gerektiği, dikkat ve bellek etkinlikleri gibi içerikler takipçilerin beğenisine sunuluyor.