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04.12.2020 - 15:57 |

Türk Kızılayı'ndan gönüllü yayın! Saat 20.00'de başlıyor

Türk Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapacak. Sosyal medya da gönüllüler '#Gönüllüol' hashtagiyle destek olacak.

Türk Kızılayı'ndan gönüllü yayın! Saat 20.00'de başlıyor

Türk Kızılayı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan bir program yapacak.

Emeği geçenlere teşekkür edileceğinin program 04 Aralık saat 20.00'de başlayacak. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da konuşmacı olarak programa katılacak.

Sosyal medya üzerinden '#Gönüllüol' hashtagiyle katılımcılar destek olacak.

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