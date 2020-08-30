30.08.2020 - 10:39 |
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle Türk komandoları marşları rap müzik tarzında yorumladı. Tüyleri diken diken eden o klip TSK'nın Twitter sayfasından paylaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Twitter adresinden bir komandoların rap müzik tarzında marşları söylediği bir klip paylaştı.
TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN VİDEO
2 dakika boyunca marşların yer aldığı video Türk Silahlı Kuvvetlerini'nin Twitter sayfasından şunlar yazılarak paylaşıldı "Ne Mutlu Türküm Diyene! Ezan dinmez. Bayrak inmez. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez..." "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile, Küfre düşmemiş Türk askeriyiz. "
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