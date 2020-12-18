Türk komşulu reklam 67 milyon kez izlendi

Çevresine mesafeli duran ve yalnız başına yaşayan Schmidt’in Türk aile tarafından ikram edilen baklavayı reddetmesi ve sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Schmidt için Türk ailenin çocuklarının yemek hazırlayarak evine götürdüğü duygu dolu reklam filmi YouTube’da 67 milyon kişi tarafından izlenildi. Instagram, Twitter ve facebook’ta da paylaşım rekorları kırdı. Alman basını onbinlerce Almanı gözyaşlarına boğan reklam filmi için ‘çok önemli bir mesaj veriyor’ yorumunu yaptı.