18.12.2020 - 07:00 |
Türk komşulu reklam 67 milyon kez izlendi
Alman marketler zinciri EDEKA’nın Noel ve yeni yıl için hazırladığı Türklerin komşuluk ilişkilerine dikkat çekken reklam filmi sosyal medyaya damgasını vurdu.
Çevresine mesafeli duran ve yalnız başına yaşayan Schmidt’in Türk aile tarafından ikram edilen baklavayı reddetmesi ve sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Schmidt için Türk ailenin çocuklarının yemek hazırlayarak evine götürdüğü duygu dolu reklam filmi YouTube’da 67 milyon kişi tarafından izlenildi. Instagram, Twitter ve facebook’ta da paylaşım rekorları kırdı. Alman basını onbinlerce Almanı gözyaşlarına boğan reklam filmi için ‘çok önemli bir mesaj veriyor’ yorumunu yaptı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.