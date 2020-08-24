Türk Konseyi Aşı Çalıştayı, İzmir'de başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir Urla'da bulunan tarihi Karantina Adası'nda yapılan ve teması 'Laboratuvardan Aşıya' olarak belirlen çalıştaya Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Konsey Genel Sekreteri Baghdad Amrayev, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, üye ülkelerin temsilcileri ve bilim insanları katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, çalıştayın Covid-19 pandemisi ile mücadele ve küresel sağlığa katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Birlikte üretilebilecek çok şey olduğunu vurgulayan Meşe, çalıştayın, aynı tarihi mirasa sahip ülkeler arasında ortak çalışma kültürünün oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amrayev de ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, sağlık alanında iş birliği yapılmasının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

3 gün sürecek çalıştayda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan ile Türkiye'deki farklı üniversitelerden bilim insanları, yürüttükleri bilimsel çalışmalara ilişkin tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca Türkiye'deki aşı çalışmalarına yönelik bilgilendirilmelerde bulunulacak.

ORTAK PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

28 Nisan’da Türk Konseyi Sağlık Bakanları, Bakan Fahrettin Koca'nın da katılımıyla toplanmış ve koronavirüs pandemisi ile mücadele başta olmak üzere sağlık alanında yürütülen iş birliğinin artırılmasına yönelik kararlar alınmıştı. Bu kararlar kapsamında Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi oluşturulmuş, komite bünyesinde de Sağlık Bilim Kurulu oluşturulmuştu. Başkanlığını Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin yaptığı Sağlık Bilim Kurulu, bilim insanlarıyla üye ülkelerin başta Covid-19 pandemisi olmak üzere sağlık sorunlarına öneriler getiriyor. Üye ülkeler, kurul üzerinden tecrübe paylaşımında bulunuyor ve sağlık alanında ortak projeler üzerinde çalışıyor.