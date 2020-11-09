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09.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Türk polisi Avusturya’yı uyarmış

Viyana saldırısını gerçekleştiren DAEŞ’li teröristin Hatay’da gözaltına alınarak 2019’da Avusturya’ya sınır dışı edildiği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teröriste ait bilgileri Avusturya makamlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Türk polisi Avusturya’yı uyarmış

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım’da saat 20.00 sıralarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DAEŞ’li terörist Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulai’ye ait kayıtlar, Türk makamlarınca incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucu terörist Fejzulai’nin, 1 Eylül 2018’de Avusturya/Viyana’dan İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelerek Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu, terör örgütü DAEŞ’e katılmak amacıyla Suriye’ye geçeceğine ilişkin bilgiler elde edilen Fejzulai’nin, 18 Eylül 2018’de Hatay’da gözaltına alındığı anlaşıldı. Adli makamlara 19 Eylül’de sevk edilen ve sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Fejzulai’nin, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği, 10 Ocak 2019’da da Avusturya’ya sınır dışı edildiği belirlendi. Teröristin örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamlarıyla paylaşıldığı anlaşıldı

 

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