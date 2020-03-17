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17.03.2020 - 21:35 | | AA

Türk umreciler, Suudi Arabistan'da tedbir amaçlı karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan dönemeyen yüzlerce Türk umreci, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı Mekke'de kaldıkları otelde karantinaya alındı.

Türk umreciler, Suudi Arabistan'da tedbir amaçlı karantinaya alındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, özel bir firmayla umre ziyareti için kutsal topraklara giden 300'ü aşkın Türk, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını üzerine belirlenen umre sürelerini tamamlamadan Türkiye'ye dönmek istedi.

Yurda dönmek için 15 Mart'ta Suudi Arabistan'ın Cidde Uluslararası Havalimanı'na intikal eden kafilenin uçuşu, iki kişide yüksek ateş görülmesi üzerine uçağın kalkmasına yarım saat kala iptal edildi. Bunun üzerine Türk umrecilerin bulunduğu kafile, Mekke'de konakladıkları otele geri götürüldü.

Umrecilerin şu anda bir şikayeti yok

Babası Mekke'deki umreciler arasında olan Yavuz Selim Kaçar, ateşi çıkan kişilerin müşahede altında tutulduğunu ve diğer umrecilerin de tedbir amaçlı 14 gün otelde karantinaya alındıklarını söyledi.

Otele döndükten sonra umrecilerin bir gün boyunca odalarından çıkmasına izin verilmediğini aktaran Kaçar, halihazırda otel içerisinde istedikleri gibi gezebildiklerini belirtti.

Kafileden aldığı bilgiyi paylaşan Kaçar, umrecilerin durumlarının iyi olduğunu ve şu anda herhangi bir şikayetleri olmadığını, tedbir amaçlı otel dışına çıkmadıklarını aktardı.

Mekke'deki Türk umrecilerin, otelde zor şartlarda kaldıklarına dair sosyal medyada yer alan paylaşımlara da değinen Kaçar, umrecilere her türlü hizmetin sunulduğu bilgisini verdi.

Türkiye’nin Suudi Arabistan'daki diplomatik temsilcilikleri ile Cidde'deki Din Hizmetleri Ataşesi, Mekke'de otellerinde bekletilen Türk umrecilerin durumunu yakından takip ediyor.

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