17.02.2020 - 19:59 |
Türk ve Yunan heyetleri Atina'da bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Atina'da Türk ve Yunan heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Atina'da Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı.