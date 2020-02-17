Türk ve Yunan heyetleri Atina'da bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Atina'da Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı.