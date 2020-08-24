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24.08.2020 - 07:00 |

‘Türk Yıldızları’ Ahlat’ta büyüledi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü anma etkinlikleri Bitlis’in Ahlat ve Muş’un Malazgirt ilçelerinde eşzamanlı düzenlenen etkinliklerle başladı.

‘Türk Yıldızları’ Ahlat’ta büyüledi

 

Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ahlat semalarında gerçekleştirdiği gösteriyle nefes kesti. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün Ahlat’ta şehitlerimizi anıyoruz. Salı günü de Cumhurbaşkanımız Ahlat’ta devlet külliyemizin açılışını gerçekleştirecek” dedi.

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