Türkiye antikor içeren bir ürün geliştirecek

Varank, Kovid-19 Aşı ve İlaç Projeleri Aylık Değerlendirme Toplantısı’ndaki konuşmasında, daha önce ithal edilen 2 ilacın etken maddelerinin yerli üretimi için metot geliştirildiğini söyledi. Hidroksiklorokin ve favi-piravir molekülünün sentezlenmesinde başarılı olunduğunu belirten Varank “Bu ay içinde favi-piravirin endüstriyel seviyede yerli sentezi ve üretimi başarılmış olacak. Kovid-19 tedavisi için virüs durdurucu rekombinant antikorlar ve immün plazma ürünleri de geliştiriyoruz. Rekombinat antikor projelerinde, laboratuvar ve hayvan deneyleri başarıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalarla, ithal edilen bazı virüs proteinleri yerli olarak üretiliyor” diye konuştu.



Su yosunundan...

İyileşen hastalardan, yüksek antikor seviyelerine sahip immün plazma üretilerek, tedavide kullanıldığını vurgulayan Varank, bu konuyla kamu-sanayi iş birliği yapılacağını ifade etti. “TÜBİTAK MAM ile bir start-up firması arasında yapılacak anlaşmayla, virüse karşı tedavide kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün üretilecek” diyen Varank, su yosunlarından elde edilen griffithsin proteininin, anti-viral özellikte olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Varank, sentetik DNA ilacı projesiyle hastalarda ve sağlık personeli gibi yüksek risk gruplarında kısa süreli koruyucu etki oluşturmayı amaçladıklarını anlattı. Virüsle aşı geliştirdiklerini anlatan Varank, “Aşı projelerinin 3’ünde hayvan deneyleri başladı ve hızla devam ediyor. Bu deneylerde, aşının farelerde antikor üretme yeteneği test ediliyor. İzleyen süreçlerde, hayvan deneylerinde ‘karşı koyma testleri’ ve insanda yapılacak Faz-1 klinik çalışmalara geçilecek” dedi.



Yurt dışına 2500 solunum cihazı



Mustafa Varank, Türkiye’nin Brezilya’ya gönderdiği 1500’den fazla yoğun bakım solunum cihazıyla birlikte 2 bin cihazı yurt dışına gönderdiğini söyledi. Sao Paulo Valisi Joao Doria da Türkiye’den gönderilen solunum cihazlarının halk sağlığına katkı sunacağını belirtti. Doria, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye’den gelen 650 solunum cihazının eyaletteki hastanelere dağıtılacağını ifade etti.